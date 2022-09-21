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Референдумы ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей пройдут с 23 по 27 сентября

Александр Афонин

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Референдумы ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей пройдут с 23 по 27 сентября
Фото: Вечерняя Москва

С 23 по 27 сентября пройдут референдумы за включение территорий Луганской и Донецкой народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей в состав России. Об этом сообщили накануне власти регионов.

Уточняется, что сперва инициатива об организации голосований поступила от общественных палат ЛНР и ДНР. Их представители обратились к руководству регионов с просьбой незамедлительно начать процедуру референдума, передает РИА Новости.

Накануне генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг сообщил, что НАТО будет считать нелегитимными готовящиеся в Донбассе и на освобожденных территориях Украины референдумы о вхождении в состав России. По его словам, подобные действия рассматриваются как «дальнейшая эскалация».

Депутат Государственной думы от крымского региона Михаил Шеремет высказал мнение, что на Украине запущен неминуемый процесс распады страны. В то же время парламентарий заявил, что референдумы обязательно состоятся.

Позже президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что позиция и задачи Киева останутся неизменными, несмотря на предстоящие референдумы. Он призвал граждан не обращать внимания на заявления Москвы, а поддерживать Вооруженные силы Украины.

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