Зеленский отреагировал на проведение референдумов о вхождении в состав РФ

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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что позиция и задачи Киева останутся неизменными, несмотря на предстоящие референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях о вхождении в состав России.

— Наши позиции не изменяются от шума или каких-либо анонсов откуда-то. И имеем в этом полную поддержку наших партнеров, — заявил он в видеообращении, опубликованном в ночь на среду, 21 сентября, в Telegram-канале.

Украинский лидер отметил, что в обществе появилось много вопросов из-за сообщений о скором проведении референдумов на неподконтрольных Киеву территориях. Зеленский призвал граждан не обращать внимания на заявления Москвы, а поддерживать Вооруженные силы Украины, сообщает ТАСС.

Референдумы о вхождении ЛНР, ДНР, Запорожья и Херсонской области в состав РФ пройдут с 23 по 27 сентября.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг уже заявил, что альянс не будет признавать легитимность референдумов. Он также назвал это эскалацией конфликта.