Референдум о вхождении ДНР в состав России пройдет с 23 по 27 сентября

Фото: Пресс-служба Совфеда

Референдум о вхождении Донецкой народной республики (ДНР) в состав России пройдет с 23 по 27 сентября текущего года. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин во вторник, 20 сентября.

— Донбасс возвращается домой. Считаю законопроект своевременным. Прошу депутатов поддержать. Даты референдума — с 23 по 27 сентября, — сказал он.

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До этого председатель Народного совета ЛНР Денис Мирошниченко сообщил, что референдум о вхождении Луганской народной республики в состав России пройдет с 23 по 27 сентября текущего года.

Депутат Госдумы, координатор по межпарламентским связям с Народным советом ЛНР Виктор Водолацкий заявил, что референдум о вхождении Луганской народной республики в состав России состоится осенью. По его словам, глава республики Леонид Пасечник обязан отреагировать на просьбы местных жителей как можно скорее.

Кроме того, член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов сообщил, что референдум о вхождении Запорожской области в состав России может пройти в ближайшие дни.