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Референдум по вхождению Запорожской области в состав России может пройти в ближайшие дни. Об этом сообщил во вторник, 20 сентября, член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.

— Общенародное голосование может состояться уже в ближайшие дни. Мы хотим определенности и стабильного счастливого будущего. Мы ждем объявления голосования с нетерпением, — заявил он.

Рогов подчеркнул, что население региона уже готово поставить точку в вопросе территориальной принадлежности Запорожья. Регион, считает он, после присоединения к России ждет только процветание и благополучие, передает РИА Новости.

Также председатель Народного совета Луганской народной республики (ЛНР) Денис Мирошниченко сообщил, что референдум о вхождении ЛНР в состав России пройдет с 23 по 27 сентября текущего года.

В тот же срок пройдет и референдум о присоединении к России Донецкой народной республики (ДНР), о чем сообщил глава республики Денис Пушилин.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что референдумы в Донбассе играют важную роль как в безопасности местных жителей, так и в восстановлении исторической справедливости.