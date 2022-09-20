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Медведев объяснил, почему на Западе боятся проведения референдумов

Александр Афонин
В мире
Медведев объяснил, почему на Западе боятся проведения референдумов
Фото: Правительство РФ

Референдумы в Донбассе имеют важную роль как для безопасности местных жителей, так и для восстановления исторической справедливости. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев во вторник, 20 сентября.

— Референдумы в Донбассе имеют огромное значение не только для системной защиты жителей ЛНР, ДНР и других освобожденных территорий, но и для восстановления исторической справедливости, — сказал он.

Политик добавил, что проведение подобных мероприятий полностью изменит вектор развития России и мира в целом. По его словам, в случае включения новых территорий в состав страны произойдет серьезная геополитическая трансформация.

Медведев отметил, что в будущем ни один президент России или должностное лицо не сможет изменить состав страны. Для предотвращения таких мер помогут изменения в Конституции.

— Именно поэтому этих референдумов так боятся в Киеве и на Западе. Именно поэтому их и необходимо проводить, — заключил зампред в своем Telegram-канале.

Накануне сообщалось, что общественная палата ДНР обратилась к главе республики Денису Пушилину с просьбой провести референдум о вхождении ДНР в состав России. Аналогичная просьба поступила к главе ЛНР Леониду Пасечнику. Согласно тексту заявлений, признание субъектом России необходимо региону для обеспечения безопасности территории.

Дмитрий Медведев Россия Референдумы
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