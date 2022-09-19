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Общественная палата ЛНР обратилась к Пасечнику с просьбой признать республику субъектом РФ

Елена Самойлова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Общественная палата ЛНР обратилась к Пасечнику с просьбой признать республику субъектом РФ
Фото: glava-lnr.info

Общественная палата Луганской Народной Республики (ЛНР) обратилась к главе ЛНР Леониду Пасечнику с просьбой немедленно провести референдум о вхождении республики в состав Российской Федерации. Об этом стало известно в понедельник, 19 сентября.

Согласно тексту заявления, признание субъектом России необходимо для обеспечения безопасности территории ЛНР. Кроме того, вхождение в состав РФ откроет новые возможности для восстановления республики, передает ТАСС.

В начале сентября глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что вхождение освобожденных территорий юга Украины в состав Российской Федерации является логичным решением и без проведения голосования, однако окончательное решение по данному вопросу должно принимать высшее руководство страны.

7 сентября секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак заявил, что референдумы в Донбассе и на освобожденных территориях Украины о вхождении в состав России следует провести 4 ноября, в День народного единства.

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