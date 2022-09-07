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Турчак призвал провести референдумы в Донбассе в День народного единства

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Политика
Турчак призвал провести референдумы в Донбассе в День народного единства
Фото: Пресс-служба Совфеда

Референдумы в Донбассе и на освобожденных территориях Украины о вхождении в состав России следует провести 4 ноября, в День народного единства. Об этом среду, 7 сентября, заявил секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак.

— Референдумы обязательно состоятся, причем уже в этом году. Здесь никаких сомнений быть не может, — сказал политик.

Он подчеркнул, что День народного единства — историческая дата, которая объединяет всех граждан. Кроме того, она объединяет и «пространство русского мира», о котором мечтают жители Донбасса и освобожденных территорий, считает сенатор.

После проведения референдумов «русский мир», разделенный формальными границами, снова обретет свою целостность, написал Турчак в Telegram-канале.

В конце августа сообщалось, что США в случае проведения референдумов о вхождении находящихся под российским контролем районов Украины в состав России могут ввести новые санкции в отношении страны.

11 августа глава военно-гражданской администрации Запорожья Евгений Балицкий сообщил, что власти региона желали бы провести референдум по вхождению региона в состав России 11 сентября.

Опрос граждан показал, что большинство жителей Запорожской области Украины поддерживают вхождение региона в состав России.

Россия Донбасс Референдумы
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