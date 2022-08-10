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Большинство жителей Запорожья заявили о поддержке присоединения региона к РФ

Евгений Белоусов

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Большинство жителей Запорожья заявили о поддержке присоединения региона к РФ
Фото: shutterstock

Большинство жителей Запорожской области Украины поддерживают вхождение региона в состав России. Об этом в среду, 10 августа, со ссылкой на данные опроса населения сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

— Большинство жителей Запорожской области готовы принять участие в голосовании и поддерживают присоединение к России, — заявил он.

По словам Рогова, присоединение региона к России было главной темой проводимого опроса. Уточняется, что в предстоящем референдуме готовы принять участие 77 процентов опрошенных, поддерживают вхождение в состав РФ 82 процента. Всего три процента опрошенных высказали желание остаться в составе Украины.

Сам опрос был проведен Крымским Республиканским институтом политических и социологических исследований. В нем приняла участие тысяча человек, написал Рогов в своем Telegram-канале.

В понедельник, 8 августа, глава ВГА Запорожской области Евгений Балицкий подписал распоряжение о начале подготовки к проведению референдума по вопросу вхождения региона в состав России. В этот же день член главсовета администрации области Владимир Рогов сообщил, что в Запорожской области сохраняются планы по проведению в сентябре референдумов о вхождении в состав Российской Федерации.

По словам заместителя главы администрации региона Кирилла Стремоусова, Херсонская область исторически является русской землей, поэтому ее нахождение в составе Украины — это ошибка, которую исправят в ближайшем будущем. Он добавил, что регион был создан указом русской императрицы Екатерины II.

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