Жители Запорожья определят свою судьбу на референдуме

Фото: Пресс-служба Госдумы

В понедельник, 8 августа, глава ВГА Запорожской области Евгений Балицкий подписал распоряжение о начале подготовки к проведению референдума по вопросу вхождения региона в состав России.

Документ подписали на общественном форуме «Мы вместе с Россией», который стартовал в Мелитополе. Более 700 делегатов со всего региона обсуждали его статус и задачи на будущее.

— Мы все ждали долго и терпели. У любого терпения бывает предел, — заявил Евгений Балицкий. — Настал наш черед. В ближайшее время мы будем определять свою судьбу — судьбу народа, который живет на востоке Украины.

Евгений Белицкий отметил, что будущее региона он видит в составе России.

— Именно там мы развивались, там мы строились, — сообщил Белицкий, вспоминая период СССР. — Хочу, чтобы наша земля, вспомнив свои истоки, жила вместе с Россией.

В организации референдума помогут специалисты из Севастополя.

— По моему поручению команда севастопольских управленцев сейчас находится в Запорожье и помогает с организацией этого исторического события — волеизъявления людей, — сказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев. — Запорожская область хочет жить вместе с Россией и быть Россией! Люди выбрали курс на мир и развитие.

А воссоединение с Россией становится возможным благодаря солдатам, которые постепенно освобождают от националистов одну область за другой.

— Украина никак не может изменить ход событий, никаких контрнаступлений не предвидится, потому что нет ударной силы, нет возможности, — сообщил заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов. — Даже если у нас будут проходить какие-то подрывные акции, взрывы, убийства, уже это никак не изменит хода событий, в котором Херсонская область навсегда освобождена от нацистского, фашистского ига и колониального режима.

При этом войска ВСУ продолжают наносить удары по крупнейшей в Европе АЭС, расположенной в Запорожской области.

— Хотелось бы, чтобы со стороны ООН было больше конструктива и конкретных действий, потому что сейчас ООН занимает позицию, мягко говоря, очень непростую, — рассказал член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов. — От ООН идет давление на Международное агентство по атомной энергии и никакие вопросы по-настоящему не поднимаются.

Несмотря на препятствование стран Запада, спецоперация идет своим чередом. Командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин вручил государственные награды военнослужащим, которые проявили мужество, отвагу и героизм в борьбе с националистами.

— Хочу от всей нашей братской боевой семьи поздравить вас с высокими государственными наградами Российской Федерации, — сказал Лапин во время церемонии вручения наград. — Огромная заслуга именно ваша состоит в первую очередь в том, что вы освободили Луганскую Народную Республику от нацистских оккупантов.

За свои подвиги военнослужащие были удостоены орденов «За заслуги перед Отечеством», Александра Невского, Мужества, «За военные заслуги», ордена Жукова, медалей «За отвагу» и Георгиевских крестов.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Дмитрий Медведев, заместитель председателя Совета Безопасности России:

— Россия проводит на Украине специальную военную операцию и добивается мира на наших условиях. Именно на наших, об этом следует говорить прямо. А не на тех, которые нам пытаются навязать наши бывшие «партнеры» по международному сообществу, жаждущие военного поражения России. У нас есть собственные национальные интересы, и мы их обеспечим всеми доступными нам способами.