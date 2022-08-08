Планы провести референдум в сентябре подтвердили в Запорожской области

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В Запорожской области сохраняются планы по проведению в сентябре референдумов по вхождению в состав Российской Федерации. Об этом рассказал член главсовета администрации области Владимир Рогов.

Он уточнил, что в регионе уже ведется подготовка к проведению мероприятия.

— Точная дата референдума определяется и в ближайшее время будет публично объявлена, — цитирует Рогова РИА Новости.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал причину для отказа переговоров с Россией. Об этом он написал в воскресенье, 7 августа, в своем Telegram-канале. Украинский лидер заявил, что Киев откажется от переговоров с Москвой при проведении референдумов на территории регионов, которые находятся под контролем российских военных.

При этом недавно сообщалось, что руководство Херсонской области определит дату проведения референдума о вхождении региона в состав России в течение месяца. Об этом в четверг, 4 августа, сообщил заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) области Кирилл Стремоусов. Он добавил, что на данный момент руководство региона проводит консультации с общественностью региона.