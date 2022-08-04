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Дату референдума о присоединении Херсонской области к России определят в течение месяца

Александр Афонин

Сюжет: 

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В мире
Дату референдума о присоединении Херсонской области к России определят в течение месяца
Фото: shutterstock

Руководство Херсонской области определит дату проведения референдума о вхождении региона в состав России в течение месяца. Об этом в четверг, 4 августа, сообщил заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) области Кирилл Стремоусов.

— Дату сейчас мы определяем, ее будет назначать представительский орган. То есть принято решение, что это сделает народ. Дату не назначает ВГА, мы ведем консультативные встречи, — сказал он.

Стремоусов добавил, что на данный момент руководство региона проводит консультации с общественностью региона. Планируется, что точная дата будет назначена в течение месяца, передает ТАСС.

1 августа Кирилл Стремоусов заявил, что Херсонская область исторически является русской землей, поэтому ее нахождение в составе Украины — это ошибка, которую исправят в ближайшем будущем. По его словам, регион был создан указом Екатерины II.

До этого член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что референдум о статусе региона может пройти в первой половине сентября. Он добавил, что есть большая вероятность того, что референдум в Запорожье пройдет одновременно с тем же процессом и в Херсонской области.

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