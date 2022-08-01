Власти Херсонской области назвали ошибкой нахождение региона в составе Украины

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Херсонская область исторически является русской землей, поэтому ее нахождение в составе Украины — это ошибка, которую исправят в ближайшем будущем. Об этом в понедельник, 1 августа, заявил заместитель главы администрации области Кирилл Стремоусов.

По его словам, регион был создан указом Екатерины II.

— Украина к Херсонской области вообще не имела и не имеет никаких отношений. Херсонская область является исторически русской землей, ее нахождение в составе Украины было исторической ошибкой, которая в ближайшем будущем будет исправлена, — отметил Стремоусов.

Он добавил, что на территории идет активная подготовка к проведению референдума по вопросу вхождения в состав РФ, передает РИА Новости.

Недавно жители Крымского полуострова в видео обратились к населению Запорожской и Херсонской областей Украины, рассказав об изменениях в регионе после вступления в состав России. Крымчане рассказали о развитии транспортной, больничной, образовательной инфраструктур, а также о других позитивных изменениях в регионе. Они также пожелали населению обеих областей стабильности и определенности.