Фото: Depositphotos

Жители Крымского полуострова в видео обратились к населению Запорожской и Херсонской областей Украины, рассказав об изменениях в регионе после вступления в состав России.

— Открывается много детсадов именно с приходом России. Действительно, могу сказать, что при Украине такого не было, — рассказывает одна из героинь ролика.

Крымчане рассказали о развитии транспортной, больничной, образовательной инфраструктур, а также о других позитивных изменениях в регионе. Они также пожелали населению обеих областей стабильности и определенности, передает RT.

До этого советник главы Республики Крым по информационной политике Олег Крючков заявил, что присоединение освобожденных южных регионов Украины к России неизбежно, все попытки Киева помешать процессу обречены на провал.

По его словам, звучащие в правительстве Украины заявления о том, что ВСУ вернут утраченные южные территории, означают лишь осознание того, что Херсонская и Запорожская области станут частью России.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала о возможном рассмотрении вопроса о вхождении Донецкой и Луганской народных республик в состав России. По ее словам, это может произойти в том случае, если пройдут соответствующие референдумы в республиках.