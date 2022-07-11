Советник главы Крыма Крючков: Присоединение юга Украины к России предрешено

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Присоединение освобожденных южных регионов Украины к России неизбежно, все попытки Киева помешать процессу обречены на провал. Об этом сообщил советник главы Республики Крым по информационной политике Олег Крючков.

По его словам, звучащие в правительстве Украины заявления о том, что ВСУ вернут утраченные южные территории, означают лишь осознание того, что Херсонская и Запорожская области станут частью России.

— Референдум в Запорожской и Херсонской областях неизбежен и будет обязательно проведен. Воссоединение этих исторически русских земель с Россией предрешено и попытки киевского режима этому помешать обречены на провал. <...> Крым был, есть и будет российским. Навсегда. Запорожье с Херсоном уже ждут в большой и дружной российской семье, — цитирует Крючкова РИА Новости.

До этого министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что ВСУ получили задачу отвоевать юг страны и располагают миллионом бойцов для того, чтобы выполнить приказ командования. Глава МО уточнил, что в выполнении стоящих перед Украиной задач должны помочь западные вооружения.