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Министр обороны Украины сообщил, что ВСУ получили задачу отвоевать юг страны

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
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Министр обороны Украины сообщил, что ВСУ получили задачу отвоевать юг страны
Фото: Telegram / Военный обозреватель

Украинские военные получили задачу отвоевать юг страны и располагают миллионом бойцов для того, чтобы выполнить приказ командования. Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

— Мы понимаем, что политически это крайне необходимо для нашей страны. Президент отдал приказ главнокомандующему Вооруженными силами разработать план. После этого свою работу должны выполнить в генштабе и сказать, что нам нужно сделать то-то и то-то, чтобы добиться цели, — рассказал он в интервью, опубликованном в воскресенье, 10 июля, в газете The Times.

Глава Минобороны Украины уточнил, что численность ВСУ в настоящее время составляет «примерно 700 тысяч человек», а в общей сложности к участию в боевых действиях Киев может привлечь почти «миллион человек вместе с Национальной гвардией Украины, полицией и пограничниками».

Резников заявил, что в выполнении стоящих перед Украиной задач должны помочь западные вооружения и призвал страны НАТО увеличить их поставки. Также он сообщил, что подготовку на территории Великобритании сейчас проходят две бригады украинских военных.

10 июля министр обороны Украины Резников заявил о больших потерях ВСУ. Он отметил, что на сегодняшний день Киев нуждается в дальнобойных артиллерийских установках.

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