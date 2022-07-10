Министр обороны Украины Резников заявил о больших потерях ВСУ

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Украинская армия несет большие потери и крайне истощена. Об этом в воскресенье, 10 июля, заявил глава украинского минобороны Алексей Резников.

— Мы хотим больше бронетехники, больше оружия от наших партнеров. Нам нужно перестроить некоторые направления, обновить укрепления и спланировать новую оперативную стратегию, — сказал министр.

Ракетные системы малой дальности Javelin и NLAW больше не входят в перечень приоритетной техники, подчеркнул он. На сегодняшний день Киев нуждается в дальнобойных артиллерийских установках, передает слова Резникова РИА Новости.

8 июля сообщалось, что США поставят на Украину четыре РСЗО HIMARS и боеприпасы к ним в качестве нового пакета военной помощи. Вашингтон, как уточняется, проводит консультации с Киевом по вопросу поставляемых вооружений, отслеживает их использование и учитывает полученную информацию при планировании следующих поставок.

Однако в Пентагоне заявили, что чем больше Украина получает помощи от Запада, тем сильнее растут ее запросы. По словам представителя Пентагона, Киев хочет получить новые ударные вертолеты, противовоздушные и противоракетные системы защиты, которыми обладают партнеры США.