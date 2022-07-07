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Чем больше Украина получает помощи от Запада, тем сильнее растут ее запросы. Об этом в четверг. 7 июля, заявил высокопоставленный представитель Пентагона.

— Похоже, что они хотят этих возможностей. И чем больше они могут получить, тем больше хотят, — заметил он.

По слова представителя Пентагона, Киев хочет получить новые ударные вертолеты, противовоздушные и противоракетные системы защиты, которыми обладают партнеры США, передает РИА Новости.

Директор Бюро экономической безопасности Украины Вадим Мельник признался, что гуманитарная помощь и оружие, поступающие из стран Запада на Украину, неоднократно распродавались.

1 июля бывший статс-секретарь Министерства обороны Германии Вилли Виммер заявил, что Зеленский «сошел с ума», потому что требует от Запада эскалации ситуации на территории своей страны вместо призывов к миру.

В мае глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Москва предостерегает страны Запада от поставок на Украину вооружений, которые способны наносить удары по территории России. По его словам, Запад уже не раз призывал нанести России поражение на поле боя.