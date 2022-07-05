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Гуманитарная помощь и оружие, поступающие из стран Запада на Украину, неоднократно распродавались. Об этом во вторник, 5 июля, сообщил директор Бюро экономической безопасности Украины Вадим Мельник.

— Даже товары армейского назначения реализуются за денежные средства. Мы такие факты установили, — признал он.

Бюро, добавил Мельник, активно занимается расследованием дел, связанных с гуманитарной помощью в том случае, если эта гуманитарная помощь распродается за деньги, передает РИА Новости.

1 июля бывший статс-секретарь Министерства обороны Германии Вилли Виммер заявил, что Зеленский «сошел с ума», потому что требует от Запада эскалации ситуации на территории своей страны вместо призывов к миру.

По словам экс-чиновника, на саммите НАТО в Мадриде украинский лидер призвал военный блок вступить в открытый конфликт с Россией.

В мае глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Москва предостерегает страны Запада от поставок на Украину вооружений, которые способны наносить удары по территории России. По его словам, Запад уже не раз призывал нанести России поражение на поле боя.