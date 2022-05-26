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Лавров предостерег от поставок Киеву оружия, способного ударить по России

Евгений Белоусов
В мире
Лавров предостерег от поставок Киеву оружия, способного ударить по России
Фото: МИД РФ

Москва предостерегает страны Запада от поставок вооружений на Украину, которые способны наносить удары по территории России. Об этом в четверг, 26 мая, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

— Мы предостерегли Запад самым серьезным образом, что они уже, по сути дела, ведут прокси-войну с Российской Федерацией руками, телами, мозгами украинских неонацистов, но это будет серьезнейшим шагом к неприемлемой эскалации. Надеюсь, что здравые умы на Западе, там таких еще немного осталось, понимают это, — заявил он.

По словам министра, Запад уже не раз призывал нанести России поражение на поле боя. Чтобы достичь этой цели, он продолжает поставлять на Украину вооружение, передает слова Лаврова РИА Новости.

В этот же день сообщалось, что украинского посла в Германии Андрея Мельника предложили выслать из страны за его критику поставок оружия Киеву.

24 мая президент Польши Анджей Дуда заявил, что Германия виновата в срыве поставок танков Leopard взамен тех, что Варшава направила Киеву. По словам польского лидера, обещание было «сделано, но не выполнено». Польша, утверждает Дуда, поставила Украине танки, рассчитывая получить взамен аналогичные машины от НАТО, прежде всего, от США и Германии.

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