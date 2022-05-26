В Германии призвали выслать украинского посла за критику поставок оружия

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Украинского посла в Германии Андрея Мельника нужно выслать из страны за его критику поставок оружия Киеву. Такое мнение в четверг, 26 мая, высказал депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Ян Нольте.

— Предлагаю продемонстрировать господину Мельнику скорость наших самолетов, выслав его на одном из них, — передает слова депутата газета «Известия».

До этого Мельник в своем микроблоге он опубликовал фото, на котором улитка передвигается с приклеенным к панцирю патроном. Таким образом посол высмеял немецкие поставки Украине оружия.

24 мая президент Польши Анджей Дуда заявил, что Германия виновата в срыве поставок танков Leopard взамен тех, что Варшава направила Киеву. По словам польского лидера, обещание было «сделано, но не выполнено». Польша, утверждает Дуда, поставила Украине танки, рассчитывая получить взамен аналогичные машины от НАТО, прежде всего от США и Германии.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Москва вынуждает Берлин заниматься поставками оружия Киеву. Он отметил, что Германия не перестанет помогать Украине.