Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Украинский посол в ФРГ Андрей Мельник высмеял военную помощь, которую Германия оказывает Украине.

В своем микроблоге он опубликовал фото, на котором улитка передвигается с приклеенным к панцирю патроном.

— Немецкое оружие для Украины уже в пути, — подписал публикацию посол.

Он добавил, что фото ему отправил член украинского правительства.

Накануне профессор Университета Яна Кохановского Павел Сорока заявил, что Германию не волнует «успех» Украины, так как она заинтересована в отношениях с Россией. Соответствующее заявление специалист сделал в ответ на слова немецкого аналитика Родерика Кизеветтера о нежелании канцлера ФРГ Олафа Шольца помогать киевскому режиму. Он добавил, что поведение Германии в отношении Украины серьезно скажется на сплоченности НАТО.

При этом ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Москва вынуждает Берлин заниматься поставками оружия Киеву. Он отметил, что Германия не перестанет помогать Украине.