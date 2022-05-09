Шольц: Россия не оставляет Германии другого выбора, как поставлять оружие Украине

Фото: bundeskanzler.de

Канцлер Германии Олаф Шольц в понедельник, 9 мая, заявил, что Москва вынуждает Берлин заниматься поставками оружия Киеву.

— Путин не оставляет нам другого выбора, — отметил он

По его словам, Германия не перестанет помогать Украине, передает ТАСС.

Жители Дюссельдорфа начали скандировать лозунг «добиться мира без оружия» во время выступления канцлера Германии Олафа Шольца, который рассказывал о поставках вооружений на Украину.

До этого около 150 человек попытались сорвать выступление главы Министерства иностранных дел Германии Анналены Бербок на федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн на севере ФРГ. В ходе выступления в Аренсбурге перед аудиторией в тысячу человек глава Министерства иностранных дел страны высказалась в поддержку поставок Украине тяжелого вооружения.

После этого протестующие попытались сорвать выступление Бербок, включив вой сирены и выкрикивая слова «подстрекательница войны» и «лгунья».

19 апреля Шольц заявил, что бундесвер почти исчерпал возможности в поставках вооружения Украине. Речь идет о противотанковом оружии, средствах ПВО и амуниции.