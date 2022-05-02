Протестующие пытались перекричать Шольца во время выступления о поставках оружия Киеву

Фото: bundeskanzler.de

Жители Дюссельдорфа начали скандировать лозунг «добиться мира без оружия» во время выступления канцлера Германии Олафа Шольца, который рассказывал о поставках вооружений на Украину.

По словам Шольца, он принимает любую точку зрения, однако украинцы могут посчитать цинизмом отказ поставлять Киеву оружие.

Политик добавил, что ФРГ и далее планирует финансово поддерживать Украину, а также оказывать ей гуманитарную помощь, передает РИА Новости.

До этого около 150 человек попытались сорвать выступление главы Министерства иностранных дел Германии Анналены Бербок на федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн на севере ФРГ. Об этом сообщил в воскресенье, 1 мая, портал Zeit со ссылкой на правоохранительные органы.

В ходе выступления в Аренсбурге перед аудиторией в тысячу человек глава Министерства иностранных дел страны высказалась в поддержку поставок Украине тяжелого вооружения. После этого протестующие попытались сорвать выступление Бербок, включив вой сирены и выкрикивая слова «подстрекательница войны» и «лгунья».