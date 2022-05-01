Протестующие попытались сорвать выступление главы МИД ФРГ Бербок

Фото: МИД РФ

Около 150 человек попытались сорвать выступление главы Министерства иностранных дел Германии Анналены Бербок в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн на севере ФРГ. Об этом сообщил в воскресенье, 1 мая, портал Zeit со ссылкой на правоохранительные органы.

В ходе выступления в Аренсбурге перед аудиторией в тысячу человек глава МИД высказалась в поддержку поставок Украине тяжелого вооружения. После этого протестующие попытались сорвать выступление Бербок, включив вой сирены и выкрикивая слова «подстрекательница войны» и «лгунья».

Другое мероприятие с участием министра было отменено по соображениям безопасности, уточнили в полиции.

23 апреля сообщалось, что около 20 деятелей науки, политики, культуры и других сфер общественной жизни направили открытое письмо канцлеру Германии Олафу Шольцу с призывом прекратить поставки оружия на Украину. По мнению подписантов, поставки оружия делают Германию и другие страны НАТО участниками данной ситуации.