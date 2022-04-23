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В Германии призвали Шольца прекратить поставки оружия на Украину

Александр Афонин

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Ситуация в Донбассе
В мире
В Германии призвали Шольца прекратить поставки оружия на Украину
Фото: Администрация президента РФ / Сергей Гунеев

Около 20 деятелей науки, политики, культуры и других сфер общественной жизни направили открытое письмо канцлеру Германии Олафу Шольцу с призывом прекратить поставки оружия на Украину.

— Первым и самым важным шагом будет прекращение всех поставок оружия на Украину в сочетании с немедленным прекращением огня, о котором необходимо договориться, — говорится в сообщении.

По мнению подписантов, поставки оружия делают Германию и другие страны НАТО участниками данной ситуации. Подобная поддержка, как считают они, может отдалить дипломатическое решение конфликта, передает ТАСС.

19 апреля Шольц заявил, что бундесвер почти исчерпал возможности в поставках вооружения Украине. Речь идет о противотанковом оружии, средствах ПВО и амуниции.

По его словам, помимо укрепления армии ФРГ, власти страны также сделали возможным, чтобы Украина могла закупать продукцию военной промышленности в Германии. Канцлер также добавил, что ФРГ руководствовалась принципом поставлять то оружие, которое может быть быстро и эффективно применено украинскими военными.

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