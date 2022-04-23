В Германии призвали Шольца прекратить поставки оружия на Украину
Сюжет:Ситуация в Донбассе
Около 20 деятелей науки, политики, культуры и других сфер общественной жизни направили открытое письмо канцлеру Германии Олафу Шольцу с призывом прекратить поставки оружия на Украину.
— Первым и самым важным шагом будет прекращение всех поставок оружия на Украину в сочетании с немедленным прекращением огня, о котором необходимо договориться, — говорится в сообщении.
По мнению подписантов, поставки оружия делают Германию и другие страны НАТО участниками данной ситуации. Подобная поддержка, как считают они, может отдалить дипломатическое решение конфликта, передает ТАСС.
19 апреля Шольц заявил, что бундесвер почти исчерпал возможности в поставках вооружения Украине. Речь идет о противотанковом оружии, средствах ПВО и амуниции.
По его словам, помимо укрепления армии ФРГ, власти страны также сделали возможным, чтобы Украина могла закупать продукцию военной промышленности в Германии. Канцлер также добавил, что ФРГ руководствовалась принципом поставлять то оружие, которое может быть быстро и эффективно применено украинскими военными.