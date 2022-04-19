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Шольц: Бундесвер почти исчерпал возможности в поставках вооружения Украине

Евгений Белоусов

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Ситуация в Донбассе
В мире
Шольц: Бундесвер почти исчерпал возможности в поставках вооружения Украине
Фото: bundeskanzler.de

Возможности поставок оружия Украине из запасов бундесвера практически исчерпаны. Об этом сообщил канцлер ФРГ Олаф Шольц во вторник, 19 апреля.

— Здесь мы должны признать, что возможности, которые у нас есть, достигли своих границ. Поэтому мы создаем специальный фонд, чтобы наша армия после многих лет экономии наконец была хорошо вооружена, и мы инвестируем масштабно в возможности бундесвера, — заявил он.

По словам Шольца, помимо укрепления армии ФРГ, власти страны также сделали возможным, чтобы Украина могла закупать продукцию военной промышленности в Германии. Речь идет о противотанковом оружии, средствах ПВО, амуниции и том, что «можно применять в артиллерийских дуэлях».

Канцлер также добавил, что ФРГ руководствовалась принципом поставлять то оружие, которое может быть быстро и эффективно применено украинскими военными, передает РИА Новости.

До этого глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен обратилась к лидерам государств, входящих в Европейский союз, с призывом максимально ускорить сроки поставок оружия на Украину. Европейский чиновник заметила, что не видит различий между легкими и тяжелыми вооружениями, поскольку Киев должен как можно скорее получить то, что ему нужно для обороны, и то, с чем он может справиться.

13 апреля агентство Reuters со ссылкой на два собственных источника в американском истеблишменте сообщило, что власти Соединенных Штатов должны были объявить о новых поставках вооружений Украине на сумму 750 миллионов долларов.

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