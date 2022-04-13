Reuters: США в среду объявят о новых поставках оружия Украине

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Власти Соединенных Штатов в среду, 13 апреля, должны объявить о новых поставках вооружений Украине на сумму в 750 миллионов долларов. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на два собственных источника в американском истеблишменте.

Финансирование поставок будет проходить в рамках особых полномочий главы государства. Президент США Джо Байден по этому документу может ратифицировать передачу продукции любого характера без одобрения Конгресса в случае чрезвычайной ситуации.

При этом один из американских чиновников заявил агентству, что окончательное решение относительно состава поставляемых вооружений до сих пор не принято и находится на обсуждении в Пентагоне, пишет ТАСС.

На пресс-конференции 11 апреля Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал все страны мира не покупать вооружения у России. При этом глава внешнеполитического ведомства заявил, что решение относительно санкций в адрес Индии за приобретение комплексов С-400 у Москвы еще не принято, заметив, что в будущем Вашингтон готов быть надежным партнером Дели в вопросах, связанных с покупкой оружия.