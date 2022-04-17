Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Глава Еврокомиссии призвала ускорить поставки оружия на Украину

Егор Провоторов

В мире
Глава Еврокомиссии призвала ускорить поставки оружия на Украину
Фото: flickr/european_parliament

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в субботу, 16 апреля, обратилась к лидерам государств, входящих в Европейский союз, с призывом максимально ускорить сроки поставок оружия на Украину.

Европейский чиновник заметила, что не видит различий между легкими и тяжелыми вооружениями, поскольку Киев должен как можно скорее получить то, что ему нужно для обороны и то, с чем он может справиться.

При этом фон дер Ляйен отметила, что нужно приложить максимальное количество усилия для того, чтобы урегулировать конфликт на Украине в самые короткие сроки. Однако она выразила уверенность, что боевые действия в этой стране могут продолжаться еще месяцы и даже годы, передает ТАСС.

В этом же интервью председатель Еврокомиссии заявила о новой цели, которую затронут антироссийские санкции. Фон дер Ляйен заявила, что в первую очередь под ударом окажется банковский сектор, в том числе Сбербанк, а также энергетическая отрасль российской экономики.

Накануне на Украине пожаловались на ЕС из-за поставок «не того оружия».

Читайте также:
Украина Оружие Еврокомиссия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Отравление мечтой

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Киночистилище для Чикатилища

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Они помогают победить

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Шоу клинических идиотов

Никита Масленников
Никита Масленников

Скинуть доллар с пьедестала

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Ле Пен Макрона не опередит

Игорь Коротченко
Игорь Коротченко

Переломить ход специальной операции

Все мнения
О проекте