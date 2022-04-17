Глава Еврокомиссии призвала ускорить поставки оружия на Украину

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Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в субботу, 16 апреля, обратилась к лидерам государств, входящих в Европейский союз, с призывом максимально ускорить сроки поставок оружия на Украину.

Европейский чиновник заметила, что не видит различий между легкими и тяжелыми вооружениями, поскольку Киев должен как можно скорее получить то, что ему нужно для обороны и то, с чем он может справиться.

При этом фон дер Ляйен отметила, что нужно приложить максимальное количество усилия для того, чтобы урегулировать конфликт на Украине в самые короткие сроки. Однако она выразила уверенность, что боевые действия в этой стране могут продолжаться еще месяцы и даже годы, передает ТАСС.

В этом же интервью председатель Еврокомиссии заявила о новой цели, которую затронут антироссийские санкции. Фон дер Ляйен заявила, что в первую очередь под ударом окажется банковский сектор, в том числе Сбербанк, а также энергетическая отрасль российской экономики.

Накануне на Украине пожаловались на ЕС из-за поставок «не того оружия».