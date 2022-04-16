На Украине пожаловались на ЕС из-за поставок «не того оружия»

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Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк выразил недовольство ЕС в связи с неполноценно оказанной помощью стране.

— Нам отправляют не то оружие, о котором мы просили, и доставляют его слишком долго, — написал чиновник.

Подоляк потребовал от ЕС предоставить все необходимые Киеву военные ресурсы «сейчас, а не через месяц», передает РИА Новости.

13 апреля агентство Reuters со ссылкой на два собственных источника в американском истеблишменте сообщило, что власти Соединенных Штатов должны были объявить о новых поставках вооружений Украине на сумму 750 миллионов долларов.

Финансирование поставок будет проходить в рамках особых полномочий главы государства. Президент США Джо Байден по этому документу может ратифицировать передачу продукции любого характера без одобрения Конгресса в случае чрезвычайной ситуации.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.