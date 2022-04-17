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В Еврокомиссии заявили о новых целях антироссийских санкций

Егор Провоторов

В мире
В Еврокомиссии заявили о новых целях антироссийских санкций
Фото: flickr/european_parliament

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью немецкой прессе в воскресенье, 17 апреля, заявила, что в Евросоюзе продолжают рассматривать возможность введения ограничительных мер в отношении России в области банковского сектора и энергетики.

Политик подчеркнула, что рестрикции могут быть введены в отношении Сбербанка, на долю которого приходится 37 процентов всех банковских операций внутри России.

— И, конечно же, речь идет об энергетических вопросах, — подчеркнула фон дер Ляйен.

Глава Еврокомиссии также добавила, что европейские страны в настоящее время «прорабатывают умные механизмы», которые позволят затронуть нефтяной сектор экономики РФ на следующем этапе санкционных мер давления на Москву, пишет РИА Новости.

На прошлой неделе фон дер Ляйен заявила о намерении делать «необычные шаги» для принятия Украины в Евросоюз. Она отметила, что в обычной ситуации на вступление в объединение уходят годы, однако для Киева европейские политики готовы сделать исключение. Политик заявила, что ЕС готов помочь Украине «переделать страну» под европейские стандарты.

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