Польский профессор заявил, что Германии не нужен «успех» Киева из-за связей с Россией

Фото: Пресс-служба Совфеда

Германию не волнует «успех» Украины, так как она заинтересована в отношениях с Россией. Такое мнение выразил профессор Университета Яна Кохановского Павел Сорока в разговоре с изданием Niezalezna.pl.

Соответствующее заявление специалист сделал в ответ на слова немецкого аналитика Родерика Кизеветтера о нежелании канцлера ФРГ Олафа Шольца помогать киевскому режиму.

— Это значит, что они не хотят, чтобы Россия проиграла, — заявил Сорока.

Он добавил, что поведение Германии в отношении Украины серьезно скажется на сплоченности НАТО.

Сорока также напомнил, что уже в 1970-х годах Берлин делал ставку на близкие отношения с Советским Союзом ради укрепления своей власти в Европе.

— Между ними существовала тенденция к разделу Европы между собой. И сегодня это не изменилось, — подытожил профессор, слова которого приводит РИА Новости.

При этом ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Москва вынуждает Берлин заниматься поставками оружия Киеву. Он отметил, что Германия не перестанет помогать Украине. По словам Шольца, помимо укрепления армии ФРГ, власти страны сделали возможной для Украины закупку в Германии продукции военной промышленности: противотанкового оружия, средств ПВО, амуниции. Он добавил, что страна руководствовалась принципом поставок такого оружия, которое может быть быстро и эффективно применено украинскими военными.