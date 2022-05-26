Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Легендарный «Москвич» вернулся

Легендарный «Москвич» вернулся

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Кого нельзя сократить?

Кого нельзя сократить?

Отцовство в зрелом возрасте

Отцовство в зрелом возрасте

Судьбы детей-вундеркиндов

Судьбы детей-вундеркиндов

Пары, которые быстро развелись

Пары, которые быстро развелись

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Где в мире заблокированы соцсети

Где в мире заблокированы соцсети

Как защитить машину от угона

Как защитить машину от угона

Польский профессор заявил, что Германии не нужен «успех» Киева из-за связей с Россией

Полина Долганова
В мире
Польский профессор заявил, что Германии не нужен «успех» Киева из-за связей с Россией
Фото: Пресс-служба Совфеда

Германию не волнует «успех» Украины, так как она заинтересована в отношениях с Россией. Такое мнение выразил профессор Университета Яна Кохановского Павел Сорока в разговоре с изданием Niezalezna.pl.

Соответствующее заявление специалист сделал в ответ на слова немецкого аналитика Родерика Кизеветтера о нежелании канцлера ФРГ Олафа Шольца помогать киевскому режиму.

— Это значит, что они не хотят, чтобы Россия проиграла, — заявил Сорока.

Он добавил, что поведение Германии в отношении Украины серьезно скажется на сплоченности НАТО.

Сорока также напомнил, что уже в 1970-х годах Берлин делал ставку на близкие отношения с Советским Союзом ради укрепления своей власти в Европе.

— Между ними существовала тенденция к разделу Европы между собой. И сегодня это не изменилось, — подытожил профессор, слова которого приводит РИА Новости.

При этом ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Москва вынуждает Берлин заниматься поставками оружия Киеву. Он отметил, что Германия не перестанет помогать Украине. По словам Шольца, помимо укрепления армии ФРГ, власти страны сделали возможной для Украины закупку в Германии продукции военной промышленности: противотанкового оружия, средств ПВО, амуниции. Он добавил, что страна руководствовалась принципом поставок такого оружия, которое может быть быстро и эффективно применено украинскими военными.

Украина Польша Россия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Жена» для вечности ноль

Леонид Ольшанский
Леонид Ольшанский

Некоторых ждет расстрел

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Сталинская перековка

Виктор Литовкин
Виктор Литовкин

Украинцы массово дезертируют

Юрий Юденков
Юрий Юденков

Рубль продолжит укрепляться

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О родительской любви

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Стать добрее и сильнее

Все мнения
О проекте