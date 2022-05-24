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Дуда обвинил Германию в срыве поставок танков Украине

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Дуда обвинил Германию в срыве поставок танков Украине
Фото: president.pl

Германия виновата в срыве поставок танков Leopard взамен тех, что Варшава направила Киеву. Об этом во вторник, 24 мая, сообщил президент Польши Анджей Дуда.

— Если бы Германия оказала нам поддержку, если бы мы получили замену в рамках кругового обмена, то были бы очень рады, — заявил он.

По словам польского лидера, обещание было «сделано, но не выполнено». Польша, утверждает Дуда, поставила Украине танки, рассчитывая получить взамен аналогичные машины от НАТО, прежде всего от США и Германии, передает РИА Новости.

До этого канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Москва вынуждает Берлин заниматься поставками оружия Киеву. Он отметил, что Германия не перестанет помогать Украине.

По словам Шольца, помимо укрепления армии ФРГ, власти страны сделали возможной для Украины закупку в Германии продукции военной промышленности: противотанкового оружия, средств ПВО, амуниции. Он добавил, что страна руководствовалась принципом поставок такого оружия, которое может быть быстро и эффективно применено украинскими военными.

Украина Германия Анджей Дуда
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