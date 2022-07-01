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Бывший чиновник Минобороны ФРГ заявил, что Зеленский «сошел с ума»

Егор Провоторов
В мире
Бывший чиновник Минобороны ФРГ заявил, что Зеленский «сошел с ума»
Фото: president.gov.ua

Украинский президент Владимир Зеленский «сошел с ума», потому что требует от Запада эскалации ситуации на территории своей страны вместо призывов к миру, написал на страницах немецкого издания Nachdenkseiten бывший статс-секретарь Министерства обороны Германии Вилли Виммер.

По словам экс-чиновника, на саммите Североатлантического альянса (НАТО) в Мадриде украинский лидер призвал военный блок вступить в открытый конфликт с Россией. Виммер заметил, что Зеленский говорил о «сгущающихся тучах» вместо требований к миру для своей страны.

По мнению бывшего сотрудника немецкого оборонного ведомства, всем «воинствующим державам» стоило бы уже в первые часы спецоперации РФ на Украине работать над достижением консенсуса между Москвой и Киевом мирным путем. Виммер заметил, что такая возможность была и на саммите НАТО, однако никому это не интересно, ведь «сложившаяся ситуация явно соответствует западным интересам», пишет РИА Новости.

Накануне читатели китайского портала «Гуаньча» раскритиковали выступление президента Украины Владимира Зеленского на саммите НАТО в Мадриде.

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