Фото: Минобороны РФ

Соединенные Штаты поставят на Украину четыре реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и боеприпасы к ним в качестве нового пакета военной помощи. Об этом сообщила высокопоставленная представительница Пентагона в пятницу, 8 июля.

— На сегодняшний день (на Украину — прим. «ВМ») поставлены восемь таких систем. С учетом нового пакета помощи в сумме их число достигнет 12. Хотелось бы отметить, что наша помощь в сфере безопасности формируется на основании четких запросов украинской стороны касательно вооружений, которые помогают им противостоять российской военной операции, — заявили в Пентагоне.

В оборонном ведомстве добавили, что Вашингтон проводит консультации с Киевом по вопросу поставляемых вооружений, отслеживает их использование и учитывает полученную информацию при планировании следующих поставок, передает РИА Новости.

До этого бывший аналитик Пентагона Карен Квятковски заявила, что украинские боевики оказались не подготовленными к использованию западного вооружения и не смогли интегрировать его в стратегию ведения боевых действий, поэтому перепродажа Киевом оружия на черном рынке предсказуема.