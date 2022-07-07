Экс-аналитик Пентагона Квятковски: ВС Украины не могут адаптировать оружие Запада

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Украинские боевики оказались не подготовленными к использованию западного вооружения и не смогли интегрировать его в стратегию ведения боевых действий, поэтому перепродажа Киевом оружия на черном рынке предсказуема. Об этом сообщила бывший аналитик Пентагона Карен Квятковски.

— Многие разновидности оружия и техники, поставленные Украине США и их союзниками, попросту не могли быть эффективно использованы украинскими Вооруженными силами. Возможности Украины использовать эти «дары» ограничены в связи с недостаточной подготовленностью (военнослужащих — прим. «ВМ»), проблемами с логистикой и постоянно сокращающейся численностью украинской армии, — заявила Квятковски.

В этом ключе экс-аналитик Пентагона назвала перепродажу предсказуемой. Она также добавила, что страны, которые поставляют оружие на Украину, удовлетворяют только свои насущные потребности — оправдание роста расходов и демонстрация полной солидарности Киеву. При этом некоторые виды вооружения не только не помогут восстановить Украину в будущем, но и могут способствовать продлению конфликта, передает РИА Новости.

До этого министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в преддверии встречи глав МИД стран G20 обсудил со своей немецкой коллегой Анналеной Бербок совместное противодействие России, а также вопрос поставки Киеву вооружений из ФРГ.