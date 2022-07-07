Кулеба заявил о согласии главы МИД Германии оказать давление на Россию

Фото: flickr/statephotos

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в преддверии встречи глав МИД стран G20 обсудил со своей немецкой коллегой Анналеной Бербок совместное противодействие России, а также вопрос поставки Киеву вооружений из ФРГ.

— Мы оба согласились оказать давление на Россию. Я подчеркнул настоятельную необходимость увеличения поставок немецких самоходных гаубиц и РСЗО на Украину, — написал Кулеба в Twitter.

Он добавил, что обсудил с Бербок и совместную работу по разблокировке экспорта украинского продовольствия, однако не уточнил, какие именно шаги будут приняты.

До этого директор Бюро экономической безопасности Украины Вадим Мельник признался, что гуманитарная помощь и оружие, поступающие из стран Запада на Украину, неоднократно распродавались.

В мае глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Москва предостерегает страны Запада от поставок на Украину вооружений, которые способны наносить удары по территории России. По его словам, Запад уже не раз призывал нанести России поражение на поле боя.