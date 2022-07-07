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Матвиенко: Совфед своевременно рассмотрит вопрос вхождения ДНР и ЛНР

Антон Махов
В мире
Матвиенко: Совфед своевременно рассмотрит вопрос вхождения ДНР и ЛНР
Фото: Пресс-служба Совфеда

Совет Федерации рассмотрит вопрос о вхождении Донецкой и Луганской народных республик в состав России, если пройдут соответствующие референдумы в республиках. Об этом в четверг, 7 июля, сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

— Если жители Донецка, Луганска, других территорий, областей Украины посчитают необходимым провести референдум, выразить свою волю, мы в рамках своих конституционных полномочий, конечно же, рассмотрим этот вопрос, — сказала она.

Также она призвала не торопиться в этом вопросе, а подождать решения самих жителей данных территорий, сообщает РИА Новости.

Ранее Матвиенко обратилась к премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой повлиять на министров, которые не отвечают на звонки губернаторов.

При этом сенатор не стала уточнять, о каких именно министрах идет речь.

В апреле Матвиенко рассказала, что для нее стало открытием фактическое отсутствие производства гвоздей в России и наличие импорта этого товара из других государств. Политик возмутилась тем, что страна, выпускающая такое количество металла, не производит гвоздей.

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