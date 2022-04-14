Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Матвиенко удивилась импорту гвоздей в Россию

Егор Провоторов

Экономика
Матвиенко удивилась импорту гвоздей в Россию
Фото: Пресс-служба Совфеда

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала, что для нее стало открытием фактическое отсутствие производства гвоздей в России и наличие импорта этого продукта из других государств.

— Для меня для меня было неким открытием — у нас гвозди импортные, — заметила глава верхней палаты парламента.

Так Матвиенко отреагировала на вопрос относительно импортозамещения в РФ. Политик возмутилась тем, что страна, выпускающая такое количество металла, не производит гвозди.

Спикер Совфеда призвала привлечь к производству этого продукта представителей малого и среднего бизнеса, которые могут «наклепать» гвоздей столько, что хватит всей стране.

По словам Матвиенко, это лишь один из примеров того, что в России может изготавливаться, но этого по каким-то причинам не происходит, пишет «МК».

— Надо сейчас наращивать мускулы и быстрее двигаться вперед,— резюмировала спикер верхней палаты парламента.

В среду, 13 апреля, Валентина Матвиенко рассказала об отсутствии паники в России из-за наложенных на страну санкций со стороны других государств.

Читайте также:
импортозамещение Валентина Матвиенко Импорт
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Никита Масленников
Никита Масленников

Скинуть доллар с пьедестала

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

XXI век: человек и техника

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Ле Пен Макрона не опередит

Игорь Коротченко
Игорь Коротченко

Переломить ход специальной операции

Павел Данилин
Павел Данилин

Пакистан между двух огней

Иван Скориков
Иван Скориков

На Западе нас никто не услышит

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Пророков слышим хуже, чем кликуш

Все мнения
О проекте