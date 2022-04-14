Матвиенко удивилась импорту гвоздей в Россию

Фото: Пресс-служба Совфеда

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала, что для нее стало открытием фактическое отсутствие производства гвоздей в России и наличие импорта этого продукта из других государств.

— Для меня для меня было неким открытием — у нас гвозди импортные, — заметила глава верхней палаты парламента.

Так Матвиенко отреагировала на вопрос относительно импортозамещения в РФ. Политик возмутилась тем, что страна, выпускающая такое количество металла, не производит гвозди.

Спикер Совфеда призвала привлечь к производству этого продукта представителей малого и среднего бизнеса, которые могут «наклепать» гвоздей столько, что хватит всей стране.

По словам Матвиенко, это лишь один из примеров того, что в России может изготавливаться, но этого по каким-то причинам не происходит, пишет «МК».

— Надо сейчас наращивать мускулы и быстрее двигаться вперед,— резюмировала спикер верхней палаты парламента.

В среду, 13 апреля, Валентина Матвиенко рассказала об отсутствии паники в России из-за наложенных на страну санкций со стороны других государств.