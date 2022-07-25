Референдум о статусе Запорожской области может состояться в начале сентября

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Референдум о статусе Запорожской области может пройти в первой половине сентября. Такое предположение высказал в понедельник, 25 июля, член главного совета областной администрации Владимир Рогов.

— Все пока идет к тому, что референдум будет в первой половине сентября. Точную дату пока называть не буду. Формируются избирательные комиссии, — отметил Рогов.

Он добавил, что есть большая вероятность, что референдум в Запорожье пройдет одновременно с Херсонской областью. По словам Рогова, в этом случае «безопасность будет обеспечена благодаря успехам на линии боевого соприкосновения».

Консультации по этом вопросу ведутся с Херсонским регионом, уточнил он.

Рогов назвал вариант с одновременным референдумом в двух регионах оптимальным, однако подчеркнул, что его проведение будет зависеть от ситуации с безопасностью, передает РИА Новости.

Заместитель руководителя военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что Украина прекратила существование как государство.