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Представители Херсонской области в понедельник, 25 июля, заявили об окончательном упадке государственного режима Украины. Такой позиции придерживается заместитель руководителя военно-гражданской администрации (ВГА) вышеуказанного региона Кирилл Стремоусов.

— Украины как государства фактически уже не существует. Если говорить объективно, то сейчас там просто идет разворовывание всех тех денег, которые Запад им передает, — пояснил херсонский чиновник в интервью РИА Новости.

Накануне Стремоусов заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) несколько дней назад предприняли еще одну неудачную попытку контрнаступления на Херсонскую область, в очередной раз потерпев крах.

В минувшую субботу, 23 июля, в Херсонской области Украины задержали местного жителя, который передавал данные о перемещении военных России с камер системы «Безопасный город» разведке ВСУ.

21 июля сообщалось, что диверсионную группу выявили в Херсонской области. Уточняется, что это была одна из самых крупных групп диверсантов в регионе.