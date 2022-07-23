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В Херсонской области сообщили о задержании агента ВСУ

Анастасия Колоскова

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В Херсонской области сообщили о задержании агента ВСУ
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

В Херсонской области Украины задержали местного жителя, который передавал данные о перемещении военных России с камер системы «Безопасный город» разведке ВСУ. Об этом в субботу, 23 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в спецслужбах.

По словам задержанного, изначально он получал информацию о передвижении техники от очевидцев. Спустя время он получил доступ к 16 камерам системы «Безопасный город», установленным в Херсоне и регионе.

— В мои задачи входили сбор информации, выявление перемещения колонн, скопления мест, где они находились. Передавал эту информацию ВСУ, — цитирует слова задержанного ТАСС.

Его куратором была девушка по имени Валерия, с ней агент общался посредством мессенджеров. В конце июня мужчина получил еще одно предложение о работе: выявлять местоположение высокопоставленных сотрудников ВГА и передавать информацию для последующей ликвидации указанных лиц.

21 июля сообщалось, что диверсионную группу выявили в Херсонской области. Уточняется, что это была одна из самых крупных групп диверсантов в регионе.

Диверсантами, как уточняется, руководила Служба безопасности Украины. У них было изъято более 48 килограммов тротила в шашках, а также гладкоствольное оружие.

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