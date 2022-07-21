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Российские силовики выявили одну из самых больших групп диверсантов в Херсоне

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Российские силовики выявили одну из самых больших групп диверсантов в Херсоне
Фото: depositphotos

Диверсионную группу выявили в Херсонской области. Уточняется, что это была одна из самых крупных групп диверсантов в регионе. Об этом в четверг, 21 июля, сообщил представитель одного из российских силовых ведомств.

— В результате слаженной работы установлено и задержано еще одно лицо, планирующее подрыв железнодорожных путей, состоящее в диверсионной группе, — заявил он.

По словам силовика, диверсантами руководила Служба безопасности Украины (СБУ). У диверсантов было изъято более 48 килограммов тротила в шашках, а также гладкоствольное оружие, передает РИА Новости.

13 июля заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что украинские военнослужащие начали поджигать поля с пшеницей на границе с регионом. По его словам, поджог осуществлялся при помощи вертолетов.

На следующий день Вооруженные силы Украины нанесли очередной удар по городу Новая Каховка в Херсонской области. Уточняется, что российские системы ПВО сбили пять ракет, обломки двух из них упали в районе завода «Сокол».

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