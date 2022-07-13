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Власти Херсона заявили, что Украина начала поджигать поля с пшеницей

Александр Афонин

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Власти Херсона заявили, что Украина начала поджигать поля с пшеницей
Фото: Pexels

Украинские военнослужащие начали поджигать поля с пшеницей на границе с Херсонской областью. Об этом заявил заместитель главы региональной военно-гражданской администрации (ВГА) Кирилл Стремоусов в среду, 13 июля.

— На вертолете летали и поджигали поля с пшеницей на линии разграничения. Это нацистский режим, и им все равно, — сказал он.

По словам Стремоусова, украинское правительство живет на деньги, которые предоставили им страны Запада. В связи с этим руководству страны все равно, как смогут прожить мирные жители Украины, передает РИА Новости.

До этого член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что продолжающиеся обстрелы городов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) требуют ответной реакции, их нельзя оставить безнаказанными. По его словам, сегодня у всех жителей региона пробудилось желание дать ответ украинским властям.

Спецназ Росгвардии обнаружил в Херсоне документы, свидетельствующие о работе наблюдателей ОБСЕ в интересах украинских спецслужб. Так, сотрудники ведомства осмотрели особняк украинского генерала, где были найдены соответствующие бумаги.

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