Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

В Херсоне обнаружили документы о сотрудничестве миссии ОБСЕ со спецслужбами Украины

Араз Салехов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
В Херсоне обнаружили документы о сотрудничестве миссии ОБСЕ со спецслужбами Украины
Фото: depositphotos

Спецназ Росгвардии обнаружил в Херсоне документы, свидетельствующие о работе наблюдателей ОБСЕ в интересах украинских спецслужб. Об этом в понедельник, 4 июля, сообщили в пресс-службе российского ведомства.

— Спецназовцы Росгвардии обнаружили в доме бывшего начальника управления СБУ в Херсонской области генерала Вячеслава Савченко документы международной наблюдательной организации ОБСЕ, которые свидетельствуют о сотрудничестве с украинскими спецслужбами, — говорится в сообщении.

Так, сотрудники ведомства осмотрели особняк украинского генерала, где были найдены документы, принадлежащие миссии ОБСЕ на Украине. В них говорилось, что представители организации располагались в Херсоне и пользовались личным покровительством Савченко. Частое присутствие сотрудников миссии в этом доме подтверждено показаниями свидетелей из числа местных жителей.

Эти документы, в свою очередь, были переданы компетентным службам для ознакомления, сообщает сайт ведомства.

Также стало известно, что российские силовики задержали под Херсоном диверсионную группу украинских террористов. При себе боевики имели стрелковое оружие, пластид со взрывчаткой и ПЗРК «Игла».

Задержание происходило при участии сотрудников краснодарского ОМОН. В процессе операции силовикам удалось задержать всех диверсантов группы, которые позже начали давать показания.

Украина Росгвардия ОБСЕ
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Разрыв поколений. Находите время поговорить с детьми

Дмитрий Быковский
Дмитрий Быковский

Настоящий север с невероятными людьми

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Макулатурные мозги правят бал

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Прости нас, Чебурашка

Инок Киприан
Инок Киприан

Победа там, где правда. На нашей стороне

Александр Лосото
Александр Лосото

Повторение пройденного

Гелани Азиров
Гелани Азиров

Отрасли нужна поддержка

Все мнения
О проекте