В Херсоне обнаружили документы о сотрудничестве миссии ОБСЕ со спецслужбами Украины

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Спецназ Росгвардии обнаружил в Херсоне документы, свидетельствующие о работе наблюдателей ОБСЕ в интересах украинских спецслужб. Об этом в понедельник, 4 июля, сообщили в пресс-службе российского ведомства.

— Спецназовцы Росгвардии обнаружили в доме бывшего начальника управления СБУ в Херсонской области генерала Вячеслава Савченко документы международной наблюдательной организации ОБСЕ, которые свидетельствуют о сотрудничестве с украинскими спецслужбами, — говорится в сообщении.

Так, сотрудники ведомства осмотрели особняк украинского генерала, где были найдены документы, принадлежащие миссии ОБСЕ на Украине. В них говорилось, что представители организации располагались в Херсоне и пользовались личным покровительством Савченко. Частое присутствие сотрудников миссии в этом доме подтверждено показаниями свидетелей из числа местных жителей.

Эти документы, в свою очередь, были переданы компетентным службам для ознакомления, сообщает сайт ведомства.

Также стало известно, что российские силовики задержали под Херсоном диверсионную группу украинских террористов. При себе боевики имели стрелковое оружие, пластид со взрывчаткой и ПЗРК «Игла».

Задержание происходило при участии сотрудников краснодарского ОМОН. В процессе операции силовикам удалось задержать всех диверсантов группы, которые позже начали давать показания.