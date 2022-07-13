Руководство Запорожской области предупредило Киев об ответной реакции на агрессию

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Обстрелы Запорожской и Херсонской областей со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) требуют ответной реакции, их нельзя оставить безнаказанными. Об этом в среду, 13 июля, заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

— Однозначно возмездие будет, потому что подобные действия оставлять безнаказанными нельзя, — сказал он.

Рогов добавил, что сегодня у всех жителей региона пробудилось желание дать ответ украинским властям. По его словам, люди осознают, кто стоит за всеми обстрелами, которые создают невыносимые условия для нормальной жизни, передает РИА Новости.

11 июля ВСУ нанесли удар по Новой Каховке. В результате нападения были взорваны склады с минеральными удобрениями и селитрой, повреждены больница, рынок и жилые дома, а в радиусе двух километров из зданий вылетели окна. Кроме того, из-за удара погибли пять человек, пострадали 80, еще семь жителей числятся пропавшими.

Позже стало известно, что украинская армия предприняла неудачную попытку наступления в Запорожской области. По словам Владимира Рогова, в настоящее время Запорожье находится под контролем украинской армии, однако в его освобождении нет никаких сомнений.