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ВСУ предприняли неудачную попытку наступления в Запорожской области

Лейла Алиева

Сюжет: 

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ВСУ предприняли неудачную попытку наступления в Запорожской области
Фото: president.gov.ua

Украинская армия предприняла неудачную попытку наступления в Запорожской области. Об этом во вторник, 12 июля, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.

— Помимо терактов, диверсий и артиллерийских обстрелов была предпринята неудачная попытка наступления в Запорожской области. Их задача была максимально нанести урон нашим позициям, но, встретив жесткий отпор, они вынуждены были бежать, — рассказал он.

Рогов также добавил, что в настоящее время Запорожье находится под контролем украинской армии, однако в его освобождении нет никаких сомнений. При этом в городе никто не высказывает открыто свою позицию из-за страха террора со стороны националистов, передает РИА Новости.

До этого силы Луганской и Донецкой народных республик совместно с ВС России взяли под контроль населенные пункты Владимировка и Триполье в ДНР. В Минобороны республики также отметили, что на севере ДНР от нацбатальонов был зачищен курорт Голубые озера. Военнослужащие ВСУ при отступлении уничтожали инфраструктуру места отдыха.

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