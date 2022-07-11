Союзные силы взяли под контроль Владимировку и Триполье в ДНР

Фото: Минобороны РФ

Силы Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) совместно с ВС России взяли под контроль населенные пункты Владимировка и Триполье в ДНР. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко в понедельник, 11 июля.

— Триполье и Владимировка освобождены союзными силами вместе с шестым отдельным казачьим полком. <...> Линия фронта продвинулась далеко вперед. Подразделения Народной милиции идут вперед, помогая освобождать территорию ДНР, — заявил Филипоненко.

В Минобороны ДНР, в свою очередь, отметили, что на севере республики от нацбатальонов был зачищен курорт Голубые озера. Военнослужащие ВСУ при отступлении уничтожали инфраструктуру места отдыха.

До этого министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что ВСУ несут большие потери и крайне истощены. Он также добавил, что армия Украины крайне нуждается в поставках западных вооружений.

8 июля сообщалось, что США поставят на Украину четыре РСЗО HIMARS и боеприпасы к ним в качестве нового пакета военной помощи. Вашингтон, как уточняется, проводит консультации с Киевом по вопросу поставляемых вооружений, отслеживает их использование и учитывает полученную информацию при планировании следующих поставок.