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Число пострадавших после удара ВСУ по Новой Каховке возросло до 80 человек

Александр Афонин

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Число пострадавших после удара ВСУ по Новой Каховке возросло до 80 человек
Фото: depositphotos

В результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Новой Каховке погибли пять человек, пострадали 80, еще семь жителей числятся пропавшими. Об этом сообщил заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов во вторник, 12 июля.

— Пострадавших около 80, есть информация о пяти погибших, семеро людей пока считаются пропавшими, их ищут под завалами, — сказал он.

Стремоусов добавил, что все пострадавшие и погибшие являются мирными жителями города. По его словам, удар ракет вызвал разрушения в радиусе двух километров. Некоторые строения были сильно повреждены, а в других выбило стекла.

По данным администрации региона, всего по городу было выпущено шесть ракет со стороны украинских военнослужащих. Три из них были сбиты средствами противовоздушной обороны (ПВО), передает РИА Новости.

ВСУ нанесли удар по Новой Каховке в понедельник вечером. В результате нападения были взорваны склады с минеральными удобрениями и селитрой, повреждены больница, рынок и жилые дома, а в радиусе двух километров вылетели окна.

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