Склад с гуманитарной помощью пострадал из-за удара ВСУ по Новой Каховке

Фото: Минобороны РФ

В связи с ударом Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Новой Каховке произошел взрыв на складах с минеральными удобрениями. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации (ВГА) Каховского района Херсонской области Владимир Леонтьев в понедельник, 11 июля.

— В результате удара ВСУ по Новой Каховке взорвались склады с минеральными удобрениями, селитрой, продолжаются разрывы. Есть пострадавшие, повреждены больница, рынок и жилые дома, в радиусе двух километров повылетали окна, — рассказал он.

Леонтьев уточнил, что пострадавших жителей начали принимать в больнице. При этом серьезные повреждения получил и склад с гуманитарной помощью, передает ТАСС.

Кроме того, 8 июля украинские военнослужащие совершили ракетный удар по гидроэлектростанции (ГЭС) в Новой Каховке. Отмечается, что средствам противовоздушной обороны (ПВО) удалось отразить удар. Как уточнил глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо, разрушение станции привело бы к серьезным последствиям для жителей области.