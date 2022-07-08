Украинские военные нанесли ракетный удар по ГЭС в Новой Каховке

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Украинские военнослужащие совершили ракетный удар по гидроэлектростанции (ГЭС) в Новой Каховке. Об этом сообщил замглавы Херсонской военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов в пятницу, 8 июля.

— Утром был нанесен удар по ГЭС. Есть пострадавшие, уточняем, — сказал он.

Власти региона добавили, что средствам противовоздушной обороны (ПВО) удалось отразить удар. Тем самым был предотвращен риск выхода ГЭС из строя. Отмечается, что для Северо-Крымского канала никаких угроз не представляется.

Позже глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что удар был нанесен со стороны украинских вооруженных формирований. Они пытались совершить обстрел Каховской ГЭС. По его словам, разрушение станции привело бы к серьезным последствиям для жителей Херсонской области, передает РИА Новости.

До этого сообщалось, что вооруженные силы Украины за пять минут дважды провели обстрел по территории Донецка. В общей сложности они выпустили шесть снарядов натовского калибра — 155 миллиметров.